Schilder Antoon van Dyck - leerling van Rubens - zat in 1624 jaar in lockdown in Sicilië door builenpest 

Ook de bekendste leerling van Rubens, de schilder Antoon van Dyck, ondervond in 1624 aan den lijve de kracht van een epidemie. "Van Dyck was nog maar net aangekomen in de Siciliaanse stad Palermo voor een opdracht toen de builenpest er uitbrak", zegt Van Beneden op Radio 2 Antwerpen. "De stad ging een jaar lang op slot, in lockdown dus. Als buitenlandse gast zat Van Dyck dus opgesloten binnen de stadsmuren van Palermo." Het gedwongen Siciliaanse verblijf van Antoon van Dyck leverde wel een aantal artistieke pareltjes op. "Van Dyck schilderde over wat er in Palermo gebeurde. Meer bepaald over de Heilige Rosalie. De patrones van Palermo tot wie de getroffen inwoners hun gebeden richtten. Dat schilderij bevindt zich helaas niet in het Rubenshuis maar hangt nog steeds in Palermo", zegt Van Beneden. Antoon van Dyck zou tijdens zijn verblijf in Sicilië meerdere versies van de Heilige Rosalie van Palermo schilderen. Die werken hangen overal ter wereld zoals in het Prado in Madrid. Hieronder zie je de versie in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art.