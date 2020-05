Sensoa: "Coronacrisis is een unieke kans om hiv-epidemie halt toe te roepen"

Maar er zijn nog voordelen. "Wie pas besmet is met hiv is voor een bepaalde tijd zeer besmettelijk. Het virus vermenigvuldigt zich dan razendsnel in het lichaam. Eén onbeschermd contact kan dan volstaan om het virus over te dragen. Maar wie net voor de lockdown besmet werd, is nu 8 weken later al door die eerste fase. Als zij na de lockdown opnieuw kiezen voor onbeschermde seks, is de kans op overdracht veel kleiner."

Cruciaal is wel dat iedereen de lockdownmaatregelen ook echt goed gevolgd heeft. Zijn daar cijfers over? "Die cijfers zijn er niet voor Vlaanderen dus we kunnen het niet met zekerheid zeggen. In het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ziet men wel dat er minder vraag is geweest naar geneesmiddelen om soa's te genezen en naar medicatie om zich na een onveilig seksueel contact te beschermen tegen hiv. Dat wijst er toch op dat het redelijk goed is opgevolgd."