Sergio en Xandee blikken terug op deelname Songfestival: “Ik ben er opengebloeid, zonder lawaai van Sergio”

Maar door de coronacrisis is het plan om te trouwen even verplaatst: “Normaal was onze trouw op 18 april, maar we hebben dat moeten verlaten naar 10 oktober. Dus laten we hopen dat er geen tweede coronagolf komt en we onze plannen niet moeten opbergen", besluit Xandee.

Sergio houdt zich in deze coronatijden veel bezig met sociale media, zo maakt hij filmpjes, soms samen met zijn zoon. “Wij houden ons wel bezig ja, en ik heb sinds de coronatoestand al 20.000 volgers meer. Ik krijg ook veel aanvragen om filmpjes te maken voor huwelijken of verjaardagen. Maar ik wil me alvast excuseren aan de mensen dat ik dat allemaal niet kan doen. Het is niet te volgen.”