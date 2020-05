"Sinds WO II nooit zoveel oversterfte in België": coronavirus treft ons land hard

“De sterfte in België is buitengewoon hoog en bereikt vooral in de periode van 1 tot 12 april ongekende hoogtes, met op 10 april tot 639 overlijdens. Dit is meer dan het dubbele van de sterfte die men op zo'n dag kan verwachten”, stellen de VUB-onderzoekers. “De aprilmaand van 2020 was zowel in absolute aantallen als per hoofd van de bevolking de meest dodelijke sinds de Tweede Wereldoorlog.” De onderzoekers besluiten dat de oorzaak voor deze oversterfte “waarschijnlijk” het coronavirus is.