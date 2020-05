Stad Antwerpen onderzoekt of grondwater van bouwwerven naar groene plekken of vijvers kan gepompt worden

Momenteel is het al verplicht om water dat opgepompt wordt op bouwwerven, terug in de grond te laten lopen. Maar dat is niet altijd mogelijk, zegt schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA): "We zien helaas dat de grond in Antwerpen op sommige plaatsen historisch verontreinigd is. Dan kan je dat vervuilde water niet opnieuw in de grond injecteren, dan moet je het afvoeren. Ook is het soms moeilijk als je bijvoorbeeld kruispunten moet oversteken of als er te weinig plaats is."

Toch wil de stad dat er nu strenger gecontroleerd wordt of opgepompt water niet verspild wordt en weer terecht komt in de directe omgeving. Want hoe meer stadsvijvers droog komen te staan, hoe groter de kans dat zoutachtig Scheldewater de stad binnendringt. Dat kan leiden tot verzilting van het grondwater, wat moeilijk weer om te keren is.