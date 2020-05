Zeker tot begin juni geen bezoek aan wereldberoemd schilderij “Het Lam Gods” in Gent

Musea en culturele bezienswaardigheden mogen vanaf maandag terug hun deuren openen. Al zijn er wel enkele voorwaarden: zo moeten ze vooraf tickets verkopen - online of via de telefoon - en hun bezoekersaantal beperken. In de Sint-Baafskathedraal is dat voorlopig nog niet mogelijk. Wie er het wereldberoemde “Lam Gods” wil gaan bekijken, zal dus nog even geduld moeten hebben.