Trump botst hard met medisch adviseur Fauci: "Advies over heropstart is onaanvaardbaar"

Trump zegt vooral zwaar te tillen aan Fauci's uitspraken over de scholen. "Ik was verrast door zijn antwoord, voor mij is het onaanvaardbaar, zeker wat de scholen betreft", zei de president. Het enige wat volgens Trump wel "aanvaardbaar" zou zijn is oudere leerkrachten of docenten enkele weken later te laten starten. "Want dit is een ziekte die ouderen aanvalt, die de gezondheid aanvalt."