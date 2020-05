Geen kermissen tot eind juni: "Als winkels open mogen, kunnen wij dat toch ook?"

"We kunnen onze attractie ook regelmatig ontsmetten, alcoholgel gebruiken, een mondmasker dragen en geen flosj meer gebruiken. Er zijn 101 dingen die we kunnen doen om het op een veilig manier te laten verlopen. Als ik bijvoorbeeld in juni op de dorpskermis in Vlijtingen in Riemst sta, komen er vaak kinderen uit dezelfde klas. Zij kunnen zaterdag of zondag ook samen naar de kermis komen. Ik zie daar niet echt geen probleem in."