Natuurdocumentaire in de achtertuin van de VRT: "Een vos op een dak, dat had ik nog nooit gezien"

Natuurdocumentaires focussen vaak op exotische of afgelegen locaties, maar de reeks "Onze natuur" draait om de natuur in ons land: van de Ardennen tot de Kust. Iedere aflevering zal focussen op één specifieke biotoop. Een van die leefomgevingen is de stad. De vos heeft zich erg goed aangepast aan het leven in de stad en komt massaal voor in Schaarbeek in het groen rond de VRT.