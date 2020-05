Weer naar school: welke leerlingen, hoeveel dagen, is er opvang en wat met de veiligheid?

In de basisscholen mag na 2 maanden weer in de klas les worden gegeven aan leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. In de middelbare scholen mag alleen les worden gegeven aan de laatstejaars. In het buitengewoon lager onderwijs mogen de scholen kiezen welke leerlingen ze naar de scholen laten komen.

Dat het mág, wil nog niet zeggen dat dit ook in alle scholen allemaal zal gebeuren: de scholen zelf bepalen of ze veilig van start kunnen gaan met de lessen op school. Directeurs mogen minder organiseren als ze bijvoorbeeld over te weinig lokaalruimte of leerkrachten beschikken, of het veiligheidsrisico te groot achten. Eén op de vijf lagere scholen heeft bijvoorbeeld beslist om met slechts één of twee leerjaren van start te gaan.