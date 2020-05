WHO: "Coronavirus zal misschien nooit verdwijnen, maar we kunnen er wel mee leren leven"

Wanneer gaat deze corona-pandemie voorbij zijn? Het is een vraag die op ieders lippen ligt en waar verschillende wetenschappelijke en minder wetenschappelijke voorspellingen over gemaakt worden. Maar Michael Ryan, directeur noodsituaties van de WHO, was duidelijk gisteren: "Ik geloof niet dat iemand kan voorspellen wanneer deze ziekte zal verdwijnen. Het is onmogelijk om te zeggen hoe lang het virus in omloop gaat zijn."

Het aantal mensen dat al besmet (geraakt) is met het nieuwe coronavirus, en dus mogelijk antistoffen heeft opgebouwd, is nog relatief laag, zegt dokter Ryan. Op dit moment zijn er volgens Johns Hopkins University in de Verenigde Staten wereldwijd iets meer dan 4,3 miljoen bevestigde gevallen. "Zonder vaccin kan het jaren duren voor de bevolking voldoende immuniteit opgebouwd heeft", aldus Ryan.

En op dit moment is dat vaccin er nog niet. Er lopen wereldwijd tientallen onderzoeken en studies, er is de voorzichtige hoop dat er op zijn vroegst in 2021 een vaccin zou kunnen zijn. Er is hoop, maar zelfs als er een vaccin gevonden wordt, zal het controleren van het virus een "massale inspanning" vragen."Het zal heel wat moeite vragen om de vaccins te produceren en wereldwijd toe te dienen."