Woonzorgcentrum Assenede voorbeeld voor toekomst ouderenzorg? "We werken met bubbels en hebben geen coronabesmettingen"

"Sinds 2015 zitten wij in ons nieuw gebouw. Het is geen rusthuis met lange gangen, maar een soort appartementen waar mensen samenleven. Er zijn 12 leefgroepen met telkens maximum 8 mensen in", legt directeur Guy Claeys uit. "Elke leefgroep heeft een eigen inkomhal. Er zijn 8 kamers, er is een gezamenlijke woonkamer en keuken. De bewoners leven daar echt samen als een soort familie, in een bubbel eigenlijk. Natuurlijk zijn er ook gezamenlijke activiteiten in de grote zaal. Maar die hebben we bij het begin van de coronacrisis meteen stopgezet, zodat de bewoners allemaal in hun eigen bubbel blijven."