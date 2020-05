Gebrek aan water bemoeilijkt strijd tegen coronavirus in Zimbabwe

We weten het ondertussen allemaal: handen wassen tijdens deze coronacrisis is heel belangrijk. Maar wat doe je wanneer er geen water is? Door de aanhoudende droogte komt in veel steden in Zimbabwe al maanden geen druppel water meer uit de kraan. Waar wel water is staan veel mensen dicht op elkaar, wat de kans op coronabesmetting dan weer groter maakt. Het lijkt alsof de Zimbabwanen moeten kiezen tussen het virus en de dorst.