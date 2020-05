Gekraakte Airbnb, mondmasker-interviews en grenscontroles: Hoe werken onze journalisten in het buitenland in coronatijden?  

De beslissing om reportages te maken in het buitenland is zoals hierboven al vermeld, weloverwogen en besproken geweest op onze redactie en met verschillende instanties. Er werd namelijk aan heel de bevolking gevraagd om zo veel mogelijk ‘in uw kot te blijven’ en wij zouden dan wat rondreizen. Toch vonden we het belangrijk om deze journalistieke reis te maken. “Alle thema’s waar VRT NWS reportages over maakte, stonden in België ter discussie: dragen we mondmaskers of niet? Gaan de winkelstraten overrompeld worden? Hoe gaan we de leerlingen ontvangen in de scholen? Hoe kunnen de kapsalons weer open gaan? Dat konden we nu zelf vaststellen en aan den lijve ondervinden”, aldus Vercruysse.