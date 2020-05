Advocaat over zaak van katje Lee: "100.000 euro dwangsom per dag? Dat is onmenselijk"

Het FAVV zegt dat het begrip heeft voor de hevige emoties die het verhaal teweegbrengt, maar volgens het agentschap is er geen andere keuze. Er is een reëel gevaar voor de volksgezondheid en een strikte quarantaine is in ons land niet mogelijk, zo luidt het.

"Het is jammer dat het lijkt alsof het FAVV niet bekommerd is om dieren, terwijl we net waken over de gezondheid van onze dieren, en de inwoners van België, door dergelijke beslissingen te nemen. Euthanasie is ook voor het FAVV altijd de laatste optie", staat te lezen op de website van het FAVV, dat er ook op wijst dat eigenares Selina Ali bewust de regels heeft overtreden.