Coronacrisis dreigt financiële ramp te worden voor Atomium: "Verliezen kunnen ons fataal worden"

Het Atomium hoopt dat het begin juni of juli zijn deuren kan heropenen. Maar voor wie? "Wij rekenen op de Belgische bezoekers. Zij zijn elk jaar goed voor één derde van het totale aantal toeristen. Als we eind dit jaar aan een kwart zitten van het normale aantal bezoekers op een jaar, dan zijn we tevreden", aldus de directie. "Maar er zal hoedanook een reddingsplan nodig zijn, want de leningen voor de renovatie van het gebouw lopen nog steeds."