Kaarsen voor de heilige Corona in basiliek van Dadizele: “Ze verkopen goed” 

In de basiliek van Dadizele verkopen ze de kaars voor 3,5 euro. “Ze verkopen goed”, zegt Monstrey. In de mariamaand mei is het ondanks de coronacrisis toch goed druk tijdens de weekends.

Priester Monstrey ontdekte de heilige door het coronavirus. “Ik weet niet zo goed wie zij was. Sint-Corona werd vereerd in Duitsland en aanbeden tijdens pandemieën zoals de pest. Maar tot nu toe bleef zij heel onbekend”, zegt Monstrey.

Op de achterkant van de noveenkaarsen staat een gebed ter ere van de heilige Corona. “Hopelijk wordt er veel gebeden. Mensen kopen ze vanuit hun geloof en vertrouwen dat de coronacrisis zal voorbijgaan en in de hoop dat zij zelf en hun geliefden niet ziek zouden worden”, besluit Monstrey.

Het coronavirus werd niet vernoemd naar Sint-Corona, maar naar het Latijn voor kroon, omdat het virus op een kroon lijkt wanneer je het onder een microscoop bekijkt.