Bizarre nieuwe soort schimmel ontdekt dankzij Twitter en genoemd naar het socialemediakanaal

Ana Sofia Reboleira wees erop dat de ontdekking een voorbeeld is van hoe het delen van informatie op sociale media volledig onverwachte resultaten kan opleveren.

"Voor zover we weten is dit de eerste keer dat een nieuwe soort ontdekt is op Twitter. Het benadrukt het belang van deze platformen voor het delen van onderzoek - en dat men daarmee in staat is tot nieuwe resultaten te komen", zei ze. "Ik hoop dat het professionele en amateur-onderzoekers zal motiveren om meer gegevens te delen via sociale media. Dit is iets dat meer en meer overduidelijk is geworden tijdens de coronavirus crisis, een periode waarin veel mensen verhinderd zijn om in het veld of in laboratoria te geraken."

Reboleira gelooft dat sociale media in het algemeen een steeds grotere rol spelen in onderzoek.

Ze benadrukte anderzijds wel dat het resultaat mogelijk werd gemaakt door het feit dat ze toegang had tot een van de grootste biologische verzamelingen ter wereld.

"Dankzij onze enorme museumcollectie was het relatief eenvoudig om te bevestigen dat we inderdaad naar een soort keken die volledig nieuw was voor de wetenschap. Dat toont aan hoe belangrijk museumcollecties zijn. Er verbergt zich nog veel meer in deze collecties dan we weten", zei Reboleira.

De entomologische verzameling - letterlijk de verzameling van de insecten maar historisch gezien werd het begrip ruimer opgevat en omvatte het ook exemplaren van andere op het land levende geleedpotigen zoals spinnen en duizend- en miljoenpoten, en zelfs aardwormen en slakken - van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken is een van de grootste ter wereld met meer dan 3,5 miljoen op spelden bewaarde exemplaren en minstens even veel in alcohol geconserveerde insecten. Ze omvat zo'n 100.000 soorten van de in totaal 1,3 miljoen beschreven soorten.