Boekenbeurs dit najaar nu al afgelast, ontslagen bij organisatie Boek.be

De boekenbeurs zal dit jaar niet doorgaan. Volgens de organisatie was er nog te veel onduidelijkheid of massa-evenementen in het najaar wel mogen plaatsvinden. "We willen kijken of we in het najaar verschillende mini-evenementen kunnen organiseren om het boek te promoten”, vertelt organisatrice Vé Bobelyn. Organisator Boek.be gaat ook enkele mensen ontslaan. Hoeveel werknemers er precies hun job verliezen is nog niet duidelijk.