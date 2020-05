Sint-Pieters-Leeuw wil bouwstop voor nieuwe verkavelingen: "Groene gemeente blijven" 

Sint-Pieters-Leeuw wil volop inzetten op het behoud van nog niet bebouwde openbare ruimte. "We willen een halt toeroepen aan de druk om elke vierkante meter bebouwbaar groen in te palmen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen (CD&V). "Het schepencollege stelt dan ook voor om minstens tot 2025 een bouwstop in te voeren voor nieuwe openbare of private wegen die nog nooit werden verhard of bebouwd: weiden, akkers, achertuinen... Zo krijgen we ook geen nieuwe verkavelingen", verduidelijkt de schepen.