Dieven stelen mondmaskers uit brievenbussen: Turnhoutse burgemeester verbolgen

Een huzarenstukje was het, het bestellen, maken en verdelen van meer dan 40.000 mondmaskers in Turnhout in nog geen twee weken tijd. Ze waren woensdag in enkele uren tijd ook in de brievenbussen gestopt.

"Voor 100 procent geslaagd", dacht de gemeente. Maar plots kwamen er verschillende meldingen van mensen waarvan het pakketje met de mondmaskers uit de brievenbus was gestolen. Soms lag de lege envelop nog op de brievenbus. Op het internet werd er zelfs een paar te koop aangeboden.

"Een heel spijtige zaak, ook voor al die mensen die er zoveel tijd en energie hebben ingestoken, voor de gezondheid van iedereen", zegt burgemeester Paul Van Miert. "Dit stoort me dan ook enorm en stuit me tegen de borst. Een klein groepje zet het mooie van wat er in onze stad is gebeurd in een verkeerd daglicht."

Wie mondmaskers mist, kan er nog krijgen in het Stadskantoor van Turnhout.