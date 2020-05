Canadese zoo stuurt reuzenpanda's terug naar China: geen verse bamboe meer door coronavirus

De directeur hoopt dat de panda's nu snel kunnen vertrekken, voor hun eigen gezondheid. "We dringen er bij de Canadese en Chinese overheid op aan om het vergunningsproces te versnellen. We mogen het welzijn van die dieren niet in gevaar brengen." Of de de dieren inderdaad snel zullen kunnen vertrekken, is nog maar de vraag. Ook het dierentransport ligt namelijk aan banden door de coronapandemie. De burgemeester van de stad is in elk geval bedroefd dat de dieren weg moeten. "Ik vind het heel erg dat de zoo deze beslissing heeft moeten nemen", reageert Naheed Neshi.

De panda's in de zoo van Calgary waren bij de belangrijkste publiekstrekkers. Maar, zo zegt de directeur, de gezondheid van de dieren is belangrijker dan economische motieven. De Chinese overheid reageerde volgens Lanthier verrast op de beslissing van de Canadezen. In andere landen die panda’s hebben geleend, zoals Frankrijk, Spanje en verschillende landen in Azië, kan bamboe lokaal geteeld worden.