Vuurdoop voor kersverse directrice Christine op 'eerste schooldag': “Ik heb nog geen enkele leerling gezien”

Die vele vergaderingen waren broodnodig om vandaag alles in goede banen te leiden. “We hebben verschillende ingangen voorzien en van daar begeleiden we de leerlingen naar de opgedeelde zones op de speelplaats. We zijn goed voorbereid, maar het is mogelijk dat we dingen zijn vergeten. Op het einde van de dag overlopen we daarom nog eens wat we tegen maandag nog beter kunnen doen.”