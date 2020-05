Clavis verlegt de aandacht naar de boekhandels nu de Boekenbeurs wegvalt

Mogelijk kan de boekensector een beetje voordeel halen uit de vele afgelastingen van activiteiten in de zomer en ook al in het najaar waardoor mensen meer tijd zullen hebben om te lezen. “Ik denk zelfs dat het noodzakelijk is. De scholen heropenen vandaag en maandag wel gedeeltelijk, maar het onderwijs draait op een relatief laag pitje.", gaat Werck verder. "Daarom lanceren wij het project ‘Zomerlezen’ waarbij we proberen heel veel kinderen één boekje per week te laten lezen, zodat ze hun zomervakantie op een nuttige manier kunnen doorbrengen. Zo raken ze ook hun leesvaardigheid die ze tijdens het schooljaar hebben opgedaan niet kwijt, want studies wijzen uit dat kinderen die niet lezen in de grote vakantie 30 % van hun leesvaardigheid verliezen en daar proberen we wat aan te doen met een speciaal aanbod.”