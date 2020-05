Hoe verliep de eerste week contactonderzoeken en wat kunt u doen om het te verbeteren?

Het is de bedoeling dat de contactonderzoekers iedereen kunnen bereiken die in contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft opgelopen. Momenteel is dat verre van het geval. "We bereiken nu 50 à 60 procent van de positieve patiënten", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. "We streven natuurlijk naar de volledigheid, maar iedereen die we bereiken is een overwinning op het virus."