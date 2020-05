Corona: de nieuwe regels vanaf 18 mei, in eenvoudige taal

Sommige klassen mogen weer naar school vanaf 15 mei:

In de lagere school mogen het eerste, tweede en zesde leerjaar weer naar school.

In de middelbare school mogen het zesde en het zevende jaar weer naar school.

De leerlingen gaan niet elke dag naar school.

Er zijn strenge regels voor leerlingen en leerkrachten.

Sportclubs mogen weer lessen geven vanaf 18 mei:

Ze mogen buiten lesgeven.

Er moet een coach zijn.

Je moet 1.5 meter afstand houden van andere mensen.

Je mag sporten in groepen van maximaal 20 personen.

MAAR: Wedstrijden zijn verboden tot en met 31 juli.

Er zijn weer markten:

Een markt heeft maximaal 50 kramen.

Er zijn duidelijke afspraken waar je moet lopen.

Verkopers op markten moeten een mondmasker dragen.

Ga je trouwen of is er een begrafenis?

Er mogen maximaal 30 mensen komen.

Je mag niet samen eten of drinken.

Je moet 1.5 meter afstand houden van andere mensen.

Je kan weer naar de kapper.

Maak eerst een afspraak. Ben je te vroeg? Wacht buiten.

Draag best een mondmasker. De kapper moet een mondmasker dragen.

Die regels gelden ook voor voetverzorging en nagelsalons…

Musea en dierenparken gaan weer open.

Je kan ook weer natuurparken en historische gebouwen bezoeken.

Koop vooraf een ticket via de telefoon of via de website.

Er mogen niet te veel bezoekers samen zijn.