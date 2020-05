Huiskatten kunnen elkaar besmetten met corona, maar "beperkt onderzoek en nog geen zorgen voor kattenbaasjes"

Hij wijst er ook op dat het om een labo-experiment gaat waarbij de katten 100.000 viruspartikels in hun neus toegediend kregen, "en dat is een andere situatie dan dat je in de realiteit krijgt. De zogenoemde replicatie, de vermeerdering van de viruspartikels in de neus bij de katten nadat ze geïnfecteerd waren, was ook beperkt. Wij denken dus dat als je dit experiment bij een grotere groep katten uitgevoerd had, er geen 100 procent overdracht zou zijn."

Toch wijst Nauwynck het onderzoek niet helemaal af. "Het is informatie om rekening mee te houden. Wij komen wekelijks samen met experten. In ons land is er ook een bewakingssysteem waarbij we katten met symptomen onderzoeken. We zien hier dat katten ziek kunnen zijn zónder symptomen. Dat wijst erop dat we ons vizier breder moeten zetten dan dat we tot nu toe deden."