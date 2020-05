Crematorium uit Holsbeek schenkt opbrengst verkoop edele metalen aan COVID-19-onderzoek

Ook voor het crematorium Hofheide uit Holsbeek zijn het bijzondere dagen. "Zo'n periode hebben we nog nooit meegemaakt", zegt directeur Jacques Roggen. "We hadden ontzettend veel werk, alle tijdsloten waren ingevuld. Maar naast al dat werk, was het emotioneel ook zwaar. Want het afscheid van een dierbare verliep op een totaal andere manier, in zeer intieme kring met de nodige afstand."