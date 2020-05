Hoe Rusland de coronacijfers oppoetst en dokters en ondernemers in de kou laat staan

Enkel in de VS zijn er dagelijks nog meer nieuwe besmettingen dan in Rusland. Maar in Amerika gaat de curve naar beneden, in Rusland niet. Volgens de overheid is dat omdat er simpelweg heel veel getest wordt. In Moskou worden zelfs alle 12 miljoen inwoners gratis getest op het virus. Bovendien ligt de dodentol ligt in Rusland laag: nog maar 2.418 Russen zijn aan het virus overleden.