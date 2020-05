Een kilootje meer, maar ook een glaasje minder: de lichamelijke gevolgen van de coronacrisis

De Belgen lijken hun gewoonten op het vlak van lichaamsbeweging tijdens de coronacrisis te hebben veranderd. 23 procent van de 18-plussers doet meer aan lichaamsbeweging, 29,7 procent dan weer net minder. Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat meer dan 8 uur per dag zit of rust bedraagt 56,1 procent. Dat is een verdubbeling tegenover de gezondheidsenquête van twee jaar geleden.

Verder lijken Belgen minder alcohol maar meer tabak te gebruiken dan in “normale” tijden. In vergelijking met de gezondheidsenquête 2018 en met wat de gebruikers zelf aangaven, zegt 23 procent minder te drinken sinds de maatregelen, 37 procent geeft aan meer te roken. Het gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen is ook hoger dan in de gezondheidsenquête van twee jaar geleden.

In de gezondheidsenquête onderzoekt het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano de impact van de COVID-19-crisis op de gezondheid van de Belgen, hun gebruik van gezondheidsdiensten en hun levensstijl. Na een eerste online vragenlijst, die afgenomen werd van 2 tot 9 april, volgde van 16 tot 23 april een tweede online bevraging. In totaal meer dan 40.000 deelnemers vulden de vragenlijsten in. Dit laat toe trends vast te stellen, aldus Sciensano. De derde fase van de enquête wordt eind mei gelanceerd.