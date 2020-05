De brandweer rukte in Zuid-West-Vlaanderen een kwart minder uit tijdens coronacrisis: "Mensen hebben schrik om naar het ziekenhuis vervoerd te worden"

Dat het aantal ambulanceritten gedaald is, is opvallend. "We hebben 198 coronaritten gedaan. Dat betekent dat de vervoerde mensen besmet waren met het virus", zegt Francis Benoit, voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia. "Dat is heel veel, maar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zijn er in totaal 10 procent minder ritten. De reden daarvoor is dat de mensen schrik hadden om zich naar het ziekenhuis te laten vervoeren en dus uiteindelijk veel minder een beroep hebben gedaan op onze spoeddiensten en ambulances."



"Daarnaast was er ook minder verkeer op de baan en waren er dus ook minder ongevallen. Daardoor daalde het aantal mensen dat gekneld zat na een ongeval met 60 procent. Maar ook het aantal branden ging met meer dan 40 procent achteruit."

Zone Fluvia bestaat uit 14 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Naast Kuurne zijn dat onder meer ook Kortrijk, Menen, Waregem en Zwevegem.