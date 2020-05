Eerste schooldag na 5 weken: "De blije gezichten van leerlingen en leerkrachten doen echt deugd"

De leerkrachten delen het hernieuwde enthousiasme van hun collega's in de lagere school uit de reportage bovenaan dit artikel. "Ik ben blij dat ik terug mag komen", zegt leerkracht Lien Van Den Berge. "Je hebt wel de online lessen, maar je merkt pas als je ze in het echt ziet of ze de leerstof echt goed snappen of niet."

Al is haar collega-leerkracht Steven Warrand minder enthousiast over de verplichte mondmaskers. "Het praten met die mondmaskers is niet zo leuk", zegt hij. "Het is nu al aan het jeuken."

