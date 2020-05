Emma Geller-Green wordt 18: "Dat Jennifer Aniston mijn moeder is, leuk toch, niet?"

Het was in de aflevering "The One Where Rachel Has a Baby, Part Two", die uitgezonden werd op 16 mei 2002, dat Emma het levenslicht zag. De baby zou later vertolkt worden door de tweeling Cali en Noelle, die op 17 juni 2002 geboren werden, dus nadat Emma in de serie "Friends" geboren was. Er werd geopteerd voor een tweeling, omdat opnames met kleine kinderen aan strikte regels onderworpen waren.

Cali: "Toen mijn moeder een advertentie zag dat er altijd wel acteerjobs voor baby’s waren en omdat wij in Los Angeles woonden, vond zij het 'cool' om ons in te schrijven. Niet veel later belandden we dan in "Friends"." (Insider, november 2019)