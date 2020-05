Financiële steun voor kleinere West-Vlaamse toeristische bedrijven

De uitbaters kunnen zelf kiezen welke aanpassingen ze doen, zegt directeur Stefaan Gheysen van Westtoer. "Je kan het geld gebruiken om de ontbijtruimte zo aan te passen dat mensen daar met respect voor de social distancing kunnen gaan ontbijten. Of je kan het parcours veranderen dat de gasten moeten volgen. Maar je kan ook aparte bubbels maken in de gemeenschappelijke ruimte of in de buitenruimtes waardoor kleine groepen of gezinnen samen iets kunnen beleven, maar toch een soort van afscherming hebben."

De subsidie-aanvragen moeten binnen zijn tegen midden juni. Afhankelijk van hun grootte en specifieke plannen kunnen bedrijven en vzw's 2.500 tot 7.500 euro subsidie krijgen.

Het toerisme is zwaar getroffen door de coronacrisis. Westtoer berekende eerder dat de economische schade - alleen nog maar voor de provincie West-Vlaanderen - voor de periode midden maart tot midden juni zal oplopen tot 750 miljoen euro.