Geen uitspraak in rechtszaak katje Lee: baasje Selena moet voorlopig geen dwangsom betalen

De rechter heeft voorlopig geen uitspraak gedaan in de zaak rond katje Lee. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) had gevraagd om de kat te laten euthanaseren, omdat het baasje het dier niet volgens de regels naar België had meegebracht. Ze moet voorlopig geen dwangsommen betalen en het katje zelf moet voorlopig niet in quarantaine. Over twee weken wordt de zaak ten gronde behandeld voor de rechtbank.