Gent voert systematische identiteitscontroles in en plaatst 2 camera's in Brugse Poort

In overleg met het parket, de lokale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken voert de stad Gent extra veiligheidsmaatregelen in om de onrust en de drugscriminaliteit in de volkswijk Brugse Poort aan te pakken. Er komen systematische identiteitscontroles en veiligheidsfouilles in de wijk en er worden tijdelijk ook twee camera's geïnstalleerd op en in de buurt van het Seghersplein.