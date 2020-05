Groene Delle wordt opgesplitst in beschermd natuurgebied en industriezone

Zolder-Lummen-Zuid is een strategische zone tussen het Albertkanaal, het afrittencomplex E314-E313 en het bestaande industrieterrein Zolder-Lummen. Er wordt al jaren geprobeerd om heel het natuurgebied de Groene Delle met daarin ook de waterplas "Het Koet" om te zetten in industriezone, omdat het vooral voor logistieke bedrijven interessant zou zijn. Maar daartegen is massaal protest ontstaan en het plan is in die vorm dan ook afgevoerd.