Peter Adriaenssens: "Kleuters hebben het lastig. Zij mogen niet naar school en hun broers en zussen wel"

Adriaenssens geeft ook een heel praktische tip. "Ga samen met je kind op stap naar zijn of haar school. Perspectief geven is ontzettend belangrijk. Kinderen krijgen dan het gevoel dat het vandaag niet voor hen is maar mogelijk een volgende keer wel. Die hoop voeden is belangrijk. Ook al moet je je kind de volgende keer aan de schoolpoort vertellen dat school er voor hem of haar dit jaar toch niet meer in zit. Dan gaat het voor het kind toch in stapjes."