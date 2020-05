Heropstart scholen: “Handen wassen in het midden van de speelplaats”

Het was uiteraard aanpassen voor de leerlingen, leerkrachten en hun ouders. Enkel een deel van de kinderen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar waren er. En er zijn een aantal afspraken gemaakt, vertelt Ella, die in het eerste leerjaar zit. “We moeten afstand houden, we hebben een andere speelplaats en een andere juf. We zitten nog maar met 9 in de klas en we moeten onze handen wassen, anders kunnen andere kindjes corona krijgen.”

De kinderen kunnen hun handen wassen in het midden van de speelplaats. Daar staan kraantjes die de school heeft kunnen lenen van Chiro Tsjoef. Directeur Jo Vermeulen is aangenaam verrast door de discipline van de kinderen én hun ouders: “De ouders zijn zeer dankbaar en hebben zich perfect aan de afspraken gehouden. De social distancing is in acht genomen. Mensen zijn gespreid naar school gekomen, zijn niet blijven praten aan de schoolpoort en hebben snel afscheid genomen. 't Was echt perfect."