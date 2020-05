Hoe corona knabbelt aan uw cash: bijna de helft van de tieners en twintigers zit met geldzorgen

Een studentenjob die wekenlang wegvalt of ouders die nu noodgedwongen de vinger op de knip moeten houden: heel wat tieners en twintigers voelen de coronacrisis in hun portemonnee, zo leert een studie van Indiville in opdracht van Febelfin. Het onderzoeksbureau bevroeg daarvoor meer dan 1.000 jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en de 30 jaar oud.