Landbouwhoeve in Grimbergen opent automaat voor desserts en yoghurt: “Uniek in onze regio”

Sara en Steven zijn de eigenaars van melkkoeien en een akkerveld. Ze telen dus niet enkel groenten, maar maken ook zuivelproducten. “We zijn de enigen in de regio die dessertjes en yoghurt verkopen in een automaat. Voor een winkel zijn we helaas met te weinig. Mijn man en ik zijn maar met twee en hebben geen tijd om die open te houden", vertelt Sara. Haar man Steven treedt haar hij: "’s Morgens en ’s avonds moeten de koeien gemolken worden, en in de voormiddag maken we dan alle yoghurt en chocomousse.” Speciaal voor de automaten heeft het landbouwerskoppel een parking aangelegd. "Zodat iedereen makkelijk tot bij de toestellen geraakt."