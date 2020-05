Overheidsrapport: "Politie handelde correct tegen Hongkongse betogers", demonstranten vragen onafhankelijk onderzoek

Vertegenwoordigers van de demonstranten vragen daarom een onafhankelijk onderzoek. Regeringsleider Carrie Lam, gesteund door de regering in Peking, weigert daar op in te gaan. "Ik ga er niet mee akkoord en ik zal het niet doen", reageert ze. Zo'n onafhankelijk onderzoek zou de politie verzwakken, argumenteert de regeringsleider. Ze aanvaardt wel de aanbeveling om de richtlijnen over traangas en de opleiding van de politie te herbekijken.

Hongkong is een semi-autonome regio in China. Tot 1997 was het een Britse kolonie. Het Verenigd Koninkrijk gaf Hongkong toen aan China terug, op voorwaarde dat het nog 50 jaar een semi-autonome regio zou blijven, tot 2047 dus. Tussen China en Hongkong is een regeling van "één land, twee systemen" afgesproken, waarbij in Hongkong meer vrijheden zijn dan in China. Toch vinden veel Hongkongers dat de overheid aan het handje loopt van China en er nood is aan meer democratie. Tijdens de maandenlange protesten werden meer dan 8.000 mensen opgepakt.