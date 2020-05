"Ik als Sarah Palin? Nee, dat zag ik aanvankelijk niet zitten. Maar het werd een voltreffer!"

Fey denkt niet dat ze de presidentsverkiezingen van 2008, die overtuigend door Obama gewonnen werden, met haar imitatie beïnvloed heeft: "Ik betwijfel het of dit programma iemand naar een kamp kan doen overhellen. De sketches hebben volgens mij dan ook geen enkel effect gehad op de presidentsverkiezingen toen. Het enige wat je kan doen is iets uitvergroten, iets waarover men zelf al een of andere mening heeft." (David Tennant Does a Podcast With…)

Fey bouwde intussen een indrukwekkende carrière uit, zowel als actrice en comédienne als scenarioschrijfster. Al maakte ze in de Howard Stern Show toch deze conclusie: "Uiteindelijk moet ik toegeven dat die imitatie uitgegroeid is tot het grootste waarvan ik ooit deel heb uitgemaakt. Te zot voor woorden."

We selecteerden 3 fragmenten waarin Fey, die morgen dus 50 kaarsjes mag uitblazen, zichzelf volledig smijt in haar rol van Sarah Palin:

1. "And now I like to entertain everybody with some fancy pageant walking"