Kapster uit Pelt opent zondag om middernacht: "We gaan door tot 4 uur ’s morgens en overdag doen we voort”

Kayleigh Hermans is kapster bij kapperszaak Mis en Plis in Pelt. Zoals alle kappers mag zij maandag haar zaak weer openen. Officieel mag dat vanaf middernacht al, en dat neemt Kayleigh wel heel letterlijk. “We starten om middernacht met onze eerste klant, en we gaan door tot vier uur ’s morgens. Vervolgens ga ik eventjes slapen, en om 10u doe ik opnieuw open. Dan werken we door tot ’s avonds.

De vroege opening is niet enkel bedoeld als een opvallende openingsstunt. De nachtshift is namelijk al volgeboekt. “Er was best veel vraag naar”, vertelt Kayleigh. “Vooral mannen die hun haar te lang vinden willen ’s nachts al geknipt worden. Het gaat voornamelijk over mensen die uit een nachtshift komen of in de zorg werken.”