"Heksenjacht" op een kat: waarom wil het FAVV "katje Lee" uit Peru per se laten inslapen?

En dat is in strijd met de regels, zegt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Omdat het op dit moment onduidelijk is dat Lee al dan niet besmet is met hondsdolheid, wil het FAVV de kat laten inslapen. Hondsdolheid is 100 procent dodelijk voor mens en dier en het risico is te groot, zegt het FAVV. Maar Selena weigert Lee zomaar af te geven. Dinsdag liet het FAVV een huiszoeking uitvoeren bij Selena thuis, maar ze had de kat ergens anders ondergebracht en verstopt.

Het FAVV liet het daar niet bij en daagde Selena voor de rechter. Het agentschap eist een dwangsom van 5.000 euro per uur dat de kat niet overhandigd wordt. Bovendien wil het FAVV dat Selena in het openbaar niet meer praat over de zaak en eist het 1.000 euro per keer dat ze dat wel doet. De zitting vindt deze voormiddag plaats.

Intussen hebben ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en dierenrechtenorganisatie GAIA zich met de zaak gemoeid en bulkt het op sociale media van de verontwaardigde reacties en medeleven. "Katje Lee" beroert de gemoederen, zoveel is duidelijk.