Zakia Khattabi (Ecolo) wordt geen rechter bij Grondwettelijk Hof

Zakia Khattabi van Ecolo wordt zoals verwacht geen rechter in het Grondwettelijk Hof. Ecolo had Khattabi opnieuw voorgedragen als kandidaat, nadat ze halfweg januari al eens werd weggestemd. Maar tijdens de stemming vandaag heeft Khattabi zelf de handdoek in de ring gegooid. De stemming ging wel door, in twee rondes. In beide rondes haalde Khattabi niet de nodige meerderheid.