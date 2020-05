Kijktips van Ward Verrijcken: 5 sterke Vlaamse docu's en films in streamingland

In "Pride is protest" zien we hoe Marieke Dermul de prideparade in New York vorig jaar heeft beleefd. De documentaire wordt zaterdag op Canvas uitgezonden en streamt ook op canvas.be. Een andere documentaire op canvas.be is "Mother" van filmmaker Kristof Bilsen. Hij neemt ons mee naar Thailand waar westerse Alzheimerpatiënten worden verzorgd door moeders die daarvoor hun eigen kinderen moeten achterlaten. "Façades" is de breekbare film van Kaat Beels en Nathalie Basteyns waarin actrice Nathali Broods zich ontfermt over haar dementerende vader. De maskers vallen af en familiegeheimen komen aan het licht.

De Vlaamse film "Bastaard" is een kinky thriller van een gezin dat een zoon verliest. Een dakloze tiener neemt zijn plaats in en dat loopt een beetje fout af. De film is te streamen op Netflix. "Dagen zonder lief" van Felix Van Groeningen is een hele mooie melodieuze mijmering over afscheid nemen van de jeugd. Deze aanrader met prachtige muziek van Jef Neve is net als "Façades" te bekijken op lumierefilms.be.

Meer info en fragmenten uit al deze docu's en films ziet u helemaal gratis in onderstaande video: