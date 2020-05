Leerlingen maken zelf 30 liter handgel tijdens les chemie

Ook op de provinciale school PTS in Boom mogen er vanaf vandaag 169 laatstejaars terug naar school. Eén van de leerlingen, Giliam Goossens, had het idee om zelf desinfecterende alcoholgel te maken in de school en daar hadden de leerkrachten wel oren naar. Vandaag zullen ze 30 liter handgel produceren, die dan op school kan worden gebruikt.