Liveblog: Italië wil grenzen heropenen op 3 juni, Trump hoopt op vaccin tegen einde van het jaar

Vooraanstaande wetenschappers waaronder de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci hebben al laten verstaan dat die timing erg optimistisch is. "De president is altijd zeer positief, maar het positivisme is soms omgeslagen in een onrealistische weerspiegeling van de werkelijkheid", zegt Amerika-correspondent Björn Soenens. "Dat wordt hem wel kwalijk genomen, want hij geeft valse hoop aan de mensen. Dat doet hij ook met de testen. Hij zegt dat ze de beste ter wereld zijn in testen. Er zijn 11 miljoen testen gedaan, dat is drie procent van de bevolking. België heeft 645.000 testen gedaan, dat is meer dan 5,5 procent van de bevolking. Vaak zijn het dus foute weergaves van de werkelijkheid, dat is niet goed voor de geloofwaardigheid van de president."