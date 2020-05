Luc Steeno in coronatijden: "Geen optredens, maar zelf poetsen en werken in mijn tuin"

"Mijn allerlaatste optreden was op 7 maart, nu is mijn agenda volledig leeg. Ik had toen al een beetje het gevoel dat hier iets ergs op komst was en een week later waren we in lockdown. Mijn leven is erg veranderd, ik heb altijd graag gekookt en dat doe ik nu nog meer. Maar ook de poetsvrouw kwam niet meer dus deed ik het stof af en heb ik zelf gepoetst. Ook om het gras af te rijden en in de tuin te werken, was nu meer tijd. Ik heb de laatste maanden echt een ander leven gehad. Toen de poetsvrouw onlangs terugkwam had ze veel werk. "